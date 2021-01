Os portugueses podem não ser heróis, mas também não são parvos

Para o cidadão comum, não era muito claro qual dos dois devia ter prioridade: se o dever de votar, se o dever de ficar em casa. Esperava por isso encontrar assembleias de voto semidesertas (como encontrei nas eleições europeias de 2019, que tiveram perto de 70% de abstenção), mas logo a realidade me desmentiu

As eleições deste domingo trouxeram algumas surpresas – mais ou menos agradáveis, consoante as simpatias. O quase desaparecimento da esquerda, reduzida a uns meros 21%, foi uma delas, e provocou ondas de choque.

Outra surpresa, pelo menos para mim, foi a taxa de abstenção, apesar de tudo relativamente baixa para os valores a que estamos habituados.

Para o cidadão comum, não era muito claro qual dos dois devia ter prioridade: se o dever de votar, se o dever de ficar em casa.

Esperava por isso encontrar assembleias de voto semidesertas (como encontrei nas eleições europeias de 2019, que tiveram perto de 70% de abstenção), mas logo a realidade me desmentiu, com longas filas à porta da escola em questão e pequenos grupos de pessoas à conversa. Achei mais prudente seguir o meu caminho. Regressei mais tarde e as filas persistiam. Só à terceira tentativa me deparei com o caminho aberto para votar.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.