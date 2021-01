A ministra da Saúde admitiu esta segunda-feira, em entrevista à RTP, que o Governo está a equacionar um pedido de ajuda internacional perante a situação epidemiológica que se vive no país, por forma a garantir "melhor assistência" aos doentes.

“O Governo português está a acionar todos os mecanismos de que dispõe, designadamente no quadro internacional para garantir que presta a melhor assistência aos seus utentes“, respondeu Marta Temido questionada sobre a possibilidade. “Estamos num extremo de uma península e, portanto, com maiores constrangimentos geográficos, mas de qualquer forma, há mecanismos e há formas de obter auxílio e de enquadrar formas de colaboração e, naturalmente, que as estamos a equacionar”.

No início da semana passada o Secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales disse não haver planos nesse sentido. Entretanto o Governo apertou medidas, decretou o fecho das escolas e a ocupação nos nos hospitais continuou a subir.

Como o Nascer no SOL avançou na edição do último fim de semana, o cenário de um pedido de ajuda internacional começou a ser encarado. Questionado por este jornal, o Ministério da Saúde não tinha esclarecido até esta segunda-feira se um pedido de ajuda internacional estava entretanto a ser equacionado.