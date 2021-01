Depois de ser castigado no jogo da 14º jornada contra o Benfica, Taremi voltou ao onze inicial de Sérgio Conceição para salvar o encontro, desta segunda-feira, contra o Farense, o 17º classificado do campeonato nacional.

Sem qualquer dificuldade, Taremi, assistido por Manafá, marcou o único golo da partida, no primeiro quarto de hora do encontro, ao atirar a bola para o segundo poste do guarda-redes Defendi.

Logo aos 18 minutos da partida, Corona protagoniza um lance com braço na bola, potencializando um possível penalti. Helder Malheiro, arbitro responsável pelo VAR, decidiu não assinalar a falta.

O jogo em Faro ficou marcado pela grande posse de bola do clube das Antas, mas também por alguns lances de perigo do Farense nos 15 minutos finais da partida.

Agora, FC Porto isola-se no segundo lugar, com mais dois pontos do que o Benfica, e fica provisoriamente a um ponto do líder Sporting.