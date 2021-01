A partir desta segunda-feira até dia 1 de fevereiro, a zona de Benfica, em Lisboa, vai estar cortada devido a obras de reparação das juntas de dilatação dos viadutos, anunciou o município. A intervenção começou hoje, às 10h00 e durará até às 16h00 da próxima segunda-feira.

De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, a intervenção na 2º Circular implica o "corte total da circulação entre a saída para a Rua da Venezuela e a entrada da Avenida General Correia Barreto".

As obras devem-se à necessidade de "reparação/substituição das juntas de dilatação" do viaduto sobre a Estrada do Calhariz de Benfica e a Travessa Francisco Resende, no sentido Aeroporto - Benfica, afirma a autarquia.

Como solução para o trânsito, o município de Benfica indica a Rua da Venezuela, em direção à Rua Garcia da Orta, a Rotunda da Estrada Militar e a CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa). Para mais informações, basta aceder ao site www.lisboa.pt/segundacircular.

Nesta requalificação da 2º Circular, também haverá duas situações de condicionamento de trânsito, uma das quais entre a Rotunda do Relógio e o Nó do Prior Velho, no sentido Benfica – Aeroporto, a partir do dia 15 de janeiro até ao dia 4 de fevereiro.

A autarquia lisboeta também prevê "cortes temporários e localizados, entre o Calhariz de Benfica e a Rotunda do Relógio", no sentido Benfica - Aeroporto, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, durante as 09h00 até às 18h00 para "pintura definitiva das marcações rodoviárias".

A requalificação da Segunda Circular, em Lisboa, é um investimento municipal que custará mais de 4,5 milhões de euros - 4.592.816 euros -, que tem o objetivo de melhorar a segurança e as condições de circulação de uma das vias estruturantes mais importantes da cidade".

Segundo a Câmara de Lisboa, a primeira fase das obras ocorreu no sentido Aeroporto – Benfica e decorreu de 31 de agosto a 30 de outubro de 2020. Já a segunda fase foi no sentido oposto, Benfica – Aeroporto, e começou no dia 2 de novembro também de 2020.