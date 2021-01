A continuidade da pandemia de covid-19, com o número de novos casos e novas vagas a aumentar está a ter “um efeito tremendo” na economia europeia. A garantia foi dada esta segunda-feira pelo ministro das Finanças português e temporariamente o presidente do Ecofin, numa audição no Parlamento Europeu para discutir as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Por problemas tecnológicos, a audição foi adiada mas João Leão ainda teve tempo de traçar algumas prioridades e falar do estado da economia europeia. “A terceira vaga da pandemia está a ser bastante mais intensa e mais forte do que era esperado e isso irá afetar as perspetivas económicas de recuperação neste ano em toda a Europa”, disse João Leão. Nesse sentido, o ministro defende que neste momento é “importante que as medidas excecionais se mantenham”, nomeadamente as que servem para apoiar o emprego e as empresas.

Face à imprevisibilidade da pandemia, João Leão antevê um impacto negativo nas previsões deste ano, mas neste momento é importante manter “apoios bastante significativos até a pandemia acalmar e se passar à fase seguinte de forte recuperação”.

Questionado sobre os fundos do Plano de Recuperação Europeu, o atual presidente do Ecofin diz que a “prioridade é garantir a rápida aprovação desses planos”, estimando que um conjunto seja aprovado neste semestre para que os desembolsos chegue à economia europeia “ainda este verão”.

“Importantes avanços” para malparado João Leão defendeu ainda “importantes avanços” na União Europeia para novas regras comunitárias para o crédito malparado, devido à crise criada pela pandemia de covid-19 e o seu impacto nos bancos. “Neste momento, já há uma proposta negocial do lado europeu e é importante concluir as negociações para haver um mercado secundário para os NPL [créditos não produtivos] e para que o setor financeiro consiga ajustar-se neste momento de crise”, disse.

O responsável não tem dúvidas que, neste momento, “é importante acompanhar de perto o setor financeiro e perceber como está a ser afetado pela crise e como é que as moratórias, que foram aplicadas de forma massiva para apoiar a economia europeia, impactam o setor financeiro”.