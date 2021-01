Duas crianças de três anos, um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) e uma mulher ficaram feridos num incêncio num apartamento na Amora, Seixal. O fogo deflagrou pelas 14h35 desta segunda-feira e foi extinto pelas 15h15, de acordo com o Correio da Manhã.

Segundo a publicação, o agente inalou muito fumo e foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. Dos menores, um terá inalado também bastante fumo e é considerado um ferido ligeiro, enquanto o outro também terá sofrido queimaduras. A mulher também ficou intoxicada.

No local estiveram 23 operacionais dos bombeiros, da PSP e do Serviço Municipal de Proteção Civil do Seixal, apoiados por dez viaturas.