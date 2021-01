O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, saudou, esta segunda-feira, os “milhares de portugueses e portuguesas” que este domingo contribuíram para que as eleições para a Presidência da República se realizassem com o “escrupuloso cumprimento” das normas sanitárias impostas no âmbito da pandemia da covid-19.

Eduardo Cabrita “enaltece o trabalho desenvolvido pela equipa da Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, pelo profissionalismo e capacidade de adaptação em tempos muito exigentes. O planeamento atempado, o trabalho em parceria com as autarquias locais, as ações de formação desenvolvidas, os milhares de equipamentos de proteção individual distribuídos por todo o país, contribuíram para o sentimento de segurança dos portugueses para participaram em mais este ato eleitoral”, lê-se numa nota do gabinete do ministro da Administração Interna.

“Aos autarcas de todo o país, principais obreiros desta grande operação, Eduardo Cabrita deixa o reconhecimento pela resiliência e pela capacidade que, mais uma vez, demonstraram para encontrar as melhores soluções no terreno, em cada freguesia, em cada edifício, em cada secção de voto”, acrescenta.

O governante deixa ainda um “profundo agradecimento” aos mais de 62 mil de concidadãos que integraram as mesas de voto, em território nacional e no estrangeiro, “por terem dito ‘presente’ num momento especialmente desafiante para o país”.

De acordo com a mesma nota, os resultados do trabalho realizado nos últimos meses servirão de base para aprofundar o caminho até próximos atos eleitorais, nomeadamente com o reforço das várias modalidades de voto antecipado e com o debate sobre as possibilidades de alargamento do voto dos emigrantes.