A Agência Europeia do Medicamento (EMA) deverá aprovar esta sexta-feira a vacina desenvolvida pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford contra a covid-19, avançou um porta-voz do Ministério da Saúde alemão.

Segundo a Reuters, uma equipa da União Europeia irá reunir-se já esta segunda-feira com a farmacêutica para discutir os problemas inesperados na entrega da vacina.

Esta será a terceira vacina aprovada pelo regulador europeu, depois da vacina da Pfizer/BioNTech, a 21 de dezembro, e da vacina da Moderna, a 6 de janeiro.