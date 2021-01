O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, testou positivo à covid-19, confirmou o ministério através de um comunicado.

“Informa-se que o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, testou positivo à Covid-19, apresentando sintomas ligeiros”, lê-se na nota.

A tutela adiantou ainda que o “Ministro está em confinamento, mantendo-se a trabalhar à distância”.

Sublinhe-se que João Gomes Cravinho é assim o oitavo elemento do Governo português a testar positivo à covid-19, os restantes foram o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor; o ministro do Planeamento, Nelson de Souza; o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, a ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho; o ministro das Finanças, João Leão; o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira; e a ministra da Agricultura, cujo contágio foi confirmado na sexta-feira.