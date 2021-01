De acordo com os resultados do escrutínio provisório do Ministério da Administração Interna, divulgado esta tarde, até às 12h, a afluência às urnas foi de 17,07%, percentagem mais elevada do que os 15,82% registados nas eleições homólogas de 2016 e igualmente superior aos 13,39% verificados em 2011. É de recordar que, nas presidenciais de 2016, a abstenção atingiu os 51,3%.

É de sublinhar que as urnas para as eleições presidenciais abriram, este domingo, às 8h em Portugal Continental e na Madeira e uma hora depois nos Açores devido à diferença horária, encerrando às 19:00.