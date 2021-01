Foi detetado um surto de covid-19 no Lar de Santo António, nos Campelos, em Torres Vedras, que conta com 40 infetados. É de realçar que este é o sexto surto ativo em lares do concelho.

Esta informação está presente no boletim epidemiológico do concelho que, na última sexta-feira, registava 1340 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, que se estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Existiam também 315 casos suspeitos a aguardar os resultados laboratoriais e 2717 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde. Deste modo, o concelho apresentou 115 novos casos confirmados e 86 novos casos recuperados, bem como seis óbitos. "No total, foram contabilizados 3989 casos confirmados, dos quais 2571 recuperados. Desde que a pandemia chegou ao concelho, há, infelizmente, 78 óbitos a lamentar", é possível ler no documento divulgado online.

O cluster de casos de COVID-19 associados ao Lar de Santo António, em Campelos, na freguesia de União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça, apresentava 40 casos ativos. No total, foram contabilizados 40 casos confirmados.

Relativamente ao Lar de São José, "o cluster de casos de COVID-19 no Lar de São José, na cidade de Torres Vedras, apresentava 134 casos ativos. No total, foram contabilizados 164 casos confirmados, dos quais 12 recuperados e 18 óbitos".

O Lar de Nossa Senhora do Carmo, em Ordasqueira, registava 85 casos ativos. No total, foram contabilizados 100 casos confirmados, dos quais sete recuperados e oito óbitos.

A seu lado, o Lar Barro Senior Residence, no Barro, na freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, contava com 52 casos ativos. No total, foram contabilizados 55 casos confirmados, dos quais dois recuperados e um óbito.

A Casa de Repouso Enseada da Harmonia, em Casal Barreirinha, na freguesia de União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira, apresentava 35 casos ativos. No total, foram contabilizados 43 casos confirmados, dos quais um recuperado e sete óbitos.

O Lar Nossa Senhora D'Ajuda, em Ramalhal, na freguesia de Ramalhal, apresentava 46 casos ativos. No total, foram contabilizados 46 casos confirmados. Por fim, o Lar de Santo António

Importa referir que o Hospital de Torres Vedras registava 121 casos ativos. No total, foram contabilizados 198 casos confirmados, dos quais 55 recuperados e 22 óbitos.

Recorde-se que, até sábado, Portugal somou 624.469 casos confirmados e 10.194 óbitos por covid-19.