Portugal elege este domingo o próximo Presidente da República, que será o 20.º chefe de Estado do país desde a implantação da República e o sexto eleito em democracia. Depois de eleito, a tomada de posse acontece no dia 9 de março.

Recorde-se que concorrem às eleições sete candidatos - Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, João Ferreira (PCP e PEV) e Ana Gomes (PAN e Livre).

No dia 9 de março, perante a Assembleia da República, e de acordo com a Constituição de 1976, ocorre a tomada de posse do Presidente eleito. O artigo 127.º da Constituição determina que a tomada de posse aconteça "no último dia do mandato do Presidente cessante ou, no caso de eleição por vagatura, no oitavo dia subsequente ao dia da publicação dos resultados eleitorais". O último dia do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que é recandidato, é 9 de março.

As mesas de voto abriram às 08h00 e encerram às 19h00. De realçar que segundo as regras definidas pelas autoridades de saúde, devido à pandemia da covid-19, os eleitores têm de usar máscara e levar, preferencialmente, uma caneta.