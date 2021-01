Mais de 100 pessoas com ligação do estabelecimento prisional de Caxias estão infetados com o novo coronavírus. Ao todo, 84 reclusos e 20 trabalhadores acusaram positivo para a covid-19 numa operação de rastreio após a identificação de 11 casos.

Os reclusos infetados estão internados num espaço celular do Estabelecimento Prisional de Caxias "devidamente separados e isolados da restante população prisional e sob acompanhamento permanente de profissionais de saúde", lê-se no comunicado da direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Os trabalhadores estão a recuperar em casa.

O estabelecimento prisional informou ainda que reforçou as medidas de proteção e suspendeu as visitas aos reclusos.