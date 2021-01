Em Ovar, esta sexta-feira, um homem de 33 anos fez-se passar por polícia e abordou pessoas na via pública, armado com uma pistola de fogo, com o intuito de fiscalizar a obrigação do uso de máscara e os motivos de circulação das pessoas.

"Esta Polícia encetou diligências, no sentido de deter o indivíduo, tendo-o intercetado na estrada de São João, em direção a nascente", informou a Polícia de Segurança Pública, que deteve o homem às 07h20, após uma comunicação telefónica.

O suspeito causou “medo e inquietação a transeuntes com a sua conduta, nomeadamente através de abordagens agressivas e intimidatórias, gerou-se, no local, algum alarido social", ao apresentar-se como agente da polícia perante as pessoas, praticando atos dos quais as forças de segurança são as únicas autorizadas a fazê-las.

O homem de 33 anos foi encaminhado para a esquadra de Ovar, tendo-lhe sido apreendida uma arma de ar comprimido, que tinha colocado à cintura, assim como uma lata, que continha 236 projéteis de igual calibre da arma.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal de Ovar e ainda não se conhece a medida de coação a que terá ficado sujeito.