Marcelo Rebelo de Sousa encerrou, na tarde desta sexta-feira, em Celorico de Basto, a sua campanha eleitoral. O atual Presidente da República – que se candidata ao um segundo mandato – fechou as duas semanas de campanha com um discurso curto, realizado na Biblioteca Municipal local, apelando ao voto e a uma vitória na primeira volta das eleições, para que o processo de escolha do novo chefe de Estado não se arraste por mais três semanas numa fase em que a pandemia necessita de ser travada.

“Confinar não pode ser álibi para suspender a democracia”, disse Marcelo Rebelo de Sousa. O candidato-presidente dirigiu-se diretamente aos portugueses para lhes deixar três palavras: agradecimento, apelo ao voto e compromisso para o futuro.

"O vosso voto decidirá se os portugueses querem renovar a sua confiança no atual Presidente da República num instante-chave da luta contra a pandemia ou se preferem a sua substituição numa componente essencial da liderança dessa luta", afirmou.

A fechar, Marcelo prometeu cumprir os próximos cinco anos em Belém “com trabalho, com dedicação integral, com entrega incondicional ao interesse colectivo e sempre na procura da unidade possível, do compromisso viável, da estabilidade, da independência, da proximidade”.