Morreu a menina de dois que estava em coma na sequência de um acidente rodoviário, ocorrido na quinta-feira, em Rio Maior, no distrito de Santarém.

A menina morreu esta sexta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde chegou ontem “numa situação crítica, apresentando um traumatismo cranioencefálico”, confirmou fonte hospitalar à agência Lusa.

Esta é a segunda vítima mortal do acidente, depois de ontem ao final da tarde uma outra criança de cinco anos ter morrido. De acordo com o jornal Correio da Manhã, a mãe das duas crianças terá raptado os filhos de casa da avó e ter-se-á despistado na fuga. A mulher, de 35 anos, encontra-se internada no Hospital de Santarém.