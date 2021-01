A Câmara Municipal de Oeiras vai entregar 150 euros a todos os idosos do concelho que sejam portadores do cartão 65+ para “garantir que nenhum idoso que esteja em isolamento em casa passe frio”, anuncia no comunicado.

“Para isso, basta que sejam portadores do cartão 65+, utilizado já para desconto na aquisição de medicamentos nas farmácias (um apoio dado também pela Autarquia) e que façam um requerimento aos serviços municipais para usufruir deste benefício”, informa.

A medida começa já neste mês e termina em março. O investimento custará 1,2 milhões de euros para o total de 2.000 beneficiários.