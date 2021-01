Itália registou esta sexta-feira 13.633 casos do novo coronavírus e 472 vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde italiano. Em relação ao dia de ontem, há uma descida tanto no número de novos casos (14.078), como de óbitos (521).

Nas últimas 24 horas, 264.728 pessoas foram testadas.

Desde o início da pandemia, as autoridades italianas já contabilizaram cerca 2,5 milhões de infetados e 84.674 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.