Uma mulher ficou gravemente ferida após a ambulância onde seguia se ter despistado. O acidente aconteceu perto dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Segundo a agência Lusa, que cita fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Ourém (BVO) “transportava para os HUC uma mulher doente, que ia acompanhada pelo marido”. Por volta das 14h, a viatura despistou-se, bateu no separar central da via e capotou a algumas centenas de metros do hospital, na Circular Interna de Coimbra.

O marido e os elementos dos BVO que seguiam também na viatura saíram ilesos do acidente, enquanto a mulher foi levada para o serviço de urgência dos HUC pelo INEM. No local estiveram 22 operacionais, apoiados por oito viaturas.