Portugal vai voltar a receber uma prova do mundial de MotoGP, anunciou esta sexta-feira a organização do campeonato e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Em causa, esteve o adiamento das corridas marcadas para Argentina (11 de Abril) e Estados Unidos (18 de Abril), na sequência do aumento de casos de covid-19 naqueles países, levando a que o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, fosse promovido de circuito de reserva a efectivo do campeonato.

A prova está agendada para dia 18 de abril, e será a terceira da competição – depois de duas estapas no circuito de Losail, mo Catar (a 28 de março e 4 de abril).

Recorde-se que, em novembro passado, Portimão recebeu pela primeira vez uma corrida de MotoGP – embora sem público devido às medidas de contenção da pandemia –, que acabaria por ser ganha pelo piloto português Miguel Oliveira (KTM).