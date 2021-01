Em 2020, foram retiradas de circulação, em Portugal, 12.028 notas contrafeitas – uma descida de 26% em relação às 16.350 apreendidas no ano anterior, de acordo com dados do Banco de Portugal (BdP).

A maioria das notas falsas apreendidas eram de 20 euros, num total de 6.292 apreensões. Seguem-se as de 50 euros (3.034), as de dez (1.823), as de 100 (443), as de cinco (324), as de 500 (83), e, por último, as de 200 (29).

De acordo com o BdP, “a grande maioria das contrafações apreendidas é de baixa qualidade e pode ser facilmente identificada utilizando o método ‘tocar – observar – inclinar'". Como tal alerta para a importância de os utilizadores verificarem “sempre” as notas quando as receberem, uma vez que “uma nota contrafeita não pode ser trocada por nota genuína”.

No entanto, as notas da segunda série de notas de euro (série Europa) têm uma “qualidade elevada”, o “que as torna difíceis de reproduzir”.