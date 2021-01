A estreia do 25.º filme da saga James Bond foi adiada novamente, pela terceira vez, devido à pandemia de covid-19.

O filme já tinha visto a sua data de chegada às salas adiada para novembro do ano passado, e depois voltou a mudar de estreia para abril de 2021.

O anúncio do adiamento de ‘007: Sem tempo para morrer’ surge na sequência de mais uma ronda de mudanças no calendário das principais estreias cinematográficas.

‘007: Sem tempo para morrer’ é realizado por Cary Fukunaga e é o quinto da saga com Daniel Craig, no papel do agente secreto 007.

O elenco conta ainda com Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ana de Armas, entre outros.