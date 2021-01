Um professor do ensino secundário, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por tentativa de homicídio e posse de arma proibida.

Em causa, está um caso que remonta a 31 de outubro quando o professor e um outro homem terão começado uma discussão na via pública, no Porto, devido a desentendimentos antigos. Entretanto, o professor tirou a arma do bolso e tentou alvejar a vítima, que conseguiu escapar ilesa, segundo o Correio da Manhã.

A arma de fogo que foi usada nesse dia foi encontrada, esta quinta-feira, em casa do professor que foi detido. Está indiciado de dois crimes e será hoje presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e para aplicação das medidas de coação.