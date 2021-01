Uma das duas crianças que seguia no veículo que se despistou esta quinta-feira em Arroquelas, no concelho de Rio Maior, morreu e a outra encontra-se em coma, adiantou fonte do Hospital Distrital de Santarém, citada pela agência Lusa.

A criança, com 5 anos, terá chegado já sem vida ao Hospital de Santarém, onde a mãe, na casa dos 30 anos, que conduzia o veículo se encontra internada nos cuidados intensivos, informou a mesma fonte

A outra criança, de 3 anos, que seguia no carro foi transportada para o Hospital da Estefânia em Lisboa, encontrando-se neste momento em coma.

O acidente ocorreu cerca das 09h50 na Estrada Municipal 510 na zona de Arroquelas, concelho de Rio Maior.