Um homem de 67 anos foi esfaqueado, esta quinta-feira à noite, pela mulher, na sequência de uma discussão na casa onde ambos vivem em Vila Nova de Cerveira.

A vítima foi esfaqueada no peito com uma faca, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros, segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, citada pelo Jornal de Notícias.

"A médica do INEM disse que [a lamina] parou nas costelas", afirmou a mesma fonte, que adiantou ainda que o homem foi transportado para o hospital em Viana do Castelo.

A mulher, de 56 anos, foi detida pela GNR e levada para o posto, mas o caso será gora entregue à Polícia Judiciária.