Mais de seis milhões de euros gastos em relógios. É este o número que alimenta a polémica que envolve Cristiano Ronaldo. Se já se sabia que era o melhor do mundo e que tinha milhões de admiradores, agora é do seu amor aos relógios caros que se fala. Na rede social que mais utiliza para partilhar a sua vida pessoal, Ronaldo veio já, por diversas, vezes mostrar o seu amor por moda e acessórios. E deles fazem parte os relógios. Após uma análise cuidada feita pelos seguidores à sua página na rede social, feitas as contas foi possível concluir que o craque gastou pelo menos seis milhões de euros em “ponteiros” valiosos e os ânimos ficaram ao rubro.

A 28 de outubro, durante a sua baixa por infeção de covid-19, Cristiano partilhou uma fotografia onde se podia ler na descrição: “A sentir-me bem e saudável”. No pulso envergava um relógio da marca Hublot avaliado em dois milhões de euros.

Uma semana antes, de camisola verde a realçar o peitoral, o português mostrou mais um relógio. Desta vez um pouco mais modesto, da marca Breguet, com um valor de 675 mil euros. Um dia antes, com o mesmo cenário, e apenas com uma camisola diferente, exibe um modelo de Frank Muller com valor superior a 1 milhão de euros.

No Dia da Mãe partilhou com uma fotografia com a sua, que já é uma celebridade por si, Dolores Aveiro. Será que foi a própria que lhe ofereceu o Rolex que leva no pulso? Este, se comprado em segunda mão, tem o valor aproximado de 90 mil euros.

Estas são as suas mais recentes aquisições, mas não as únicas: 35 mil euros, 600 mil euros, 1,5 milhões de euros são os valores de mais alguns modelos partilhados pelo futebolista no Instagram. Desde peças feitas em ouro a cobertas por diamantes, o craque escolhe investir parte da sua fortuna – avaliada em 250 milhões de euros – num bem que tanto adora. Seja para ir a eventos, estar no sofá com a família ou ir ao restaurante, CR7 não dispensa um relógio valioso no pulso.