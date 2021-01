O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira, que todos os voos entre Portugal e o Reino Unido vão ser interrompidos a partir da meia-noite de sábado.

"O Governo decidiu interromper totalmente os voos de Portugal para o Reino Unido e do Reino Unido para Portugal a partir das 0 horas do próximo sábado", afirmou António Costa, no final da reunião do Conselho Europeu.

O líder do Governo disse no entanto que a suspensão não incluía os voos humanitários.

Em causa está a "preocupação" com a nova variante do vírus do Reino Unido, que parece ser mais contagiosa.

Por outro lado, Conselho Europeu decidiu manter abertas as fronteiras internas.