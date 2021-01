O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já procedeu ao pagamento da indemnização aos herdeiros de Ihor Homeniuk, o ucraniano assassinado no aeroporto de Lisboa.

"A informação sobre o pagamento da indemnização, no valor de 712.950 euros, já foi comunicada ao advogado da família", informa o Ministério da Administração Interna, em comunicado.

O pagamento, aceite pelos familiares de Ihor Homeniuk, foi aprovado na Resolução do Conselho de Ministros, de 14 de dezembro. "Este pagamento do Estado decorre ao abrigo do mecanismo extrajudicial, de adesão voluntária, ágil e simples, destinado à determinação e ao pagamento célere da referida indemnização por perdas e danos, não patrimoniais e patrimoniais”, lê-se.

Recorde-se que Ihor Homeniuk foi morto no dia 12 de março de 2020, nas instalações do centro de detenção temporário do aeroporto de Lisboa. Há três inspetores do SEF acusados do seu homicídio.