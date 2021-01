Um operário da construção civil foi encontrado morto, esta quinta-feira, no interior do poço de elevador de um edifício em construção em Penafiel.

Fonte dos bombeiros de Penafiel adiantou, citada pela agência Lusa, que quando chegaram ao local a vítima “já era cadáver”.

O alerta foi dado por um colega de trabalho da vítima mortal por volta das 14h30.

No local, estiveram nove operacionais dos Bombeiros de Penafiel, apoiados por três viaturas, e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, que confirmou o óbito.