O festival de música de Glastonbury – que se realiza anualmente no Reino Unido – foi novamente cancelado devido à pandemia de covid-19. O anúncio foi feito pela organização nas redes sociais.

“Apesar dos nossos esforços para mover o céu e a terra, ficou claro que simplesmente não podemos organizar o festival este ano, Lamentamos desiludir-vos”, escreveram numa publicação partilhada no Twitter.

O festival foi cancelado pelo segundo ano consecutivo depois de a sua 50.ª edição, marcada para junho de 2020, ter sido adiada também devido à pandemia de covid-19. O evento costuma reunir cerca de 200 mil pessoas nos campos da vila de Pilton, em Somerset.

À semelhança do ano passado, quem reservou entradas para a edição deste ano, poderá guardá-las para 2022. “Estamos muito confiantes de que conseguiremos fazer algo muito especial para todos nós em 2022”, lê-se.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd