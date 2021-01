Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira num edifício do Serum Institute, em Pune, na Índia, provocou cinco vítimas mortais. O Serum Institute é o maior produtor de vacinas contra a covid-19, estando responsável pela produção de milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.

Segundo as autoridades locais, citadas pela Reuters, o incêndio não colocou em causa a produção da vacina. A emissora indiana NDTV avançou que o local atingido pelas chamas “fica a poucos minutos de carro das instalações onde as vacinas covid são produzidas”.

O diretor do Serum Institute enviou as condolências às famílias das cinco vítimas do incêndio, que foram confirmadas pelo presidente da Câmara de Pune.