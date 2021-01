Um despiste de um veículo ligeiro em Arroquelas, freguesia situada no concelho de Rio Maior, provocou, esta quinta-feira, três feridos graves, uma mulher de 30 anos e os dois filhos, “com idades muito próximas”, entre os três e os cinco anos de idade, avançou a agência Lusa.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém à Lusa, o alerta para o acidente deu-se cerca das 09h50. A condutora precisou de ser desencarcerada, antes de ser encaminhada com uma das crianças para o Hospital Distrital de Santarém. Já a outra criança foi levada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Neste momento, ainda estão a decorrer trabalhos de limpeza na via da Estrada Municipal 510, onde ocorreu o acidente, acrescentou a mesma fonte.

Estiveram no local 28 operacionais, 14 veículos, INEM, GNR e ainda os bombeiros voluntários de Rio Maior e Alcoentre.