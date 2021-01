A primeira notícia do mundo

Em que lugar do cérebro se encontra a consciência? A pergunta pode até nem ter resposta, como todas as perguntas de retórica, mas se tivesse cada um defenderia a sua. Mais uma vez vamos ter de nos debruçar sobre o passeio e apanhar a vida no lugar onde a deixámos cair quando puserem fim a este confinamento assassino que destrói por completo o funcionamento normal das esperanças, dos sentimentos e das rodas dentadas que fazem mover o que nos resta de carinho. Entretanto já perdemos um nunca mais de coisas que nem Deus, se fizesse o favor de existir, nos poderia devolver. Aliás, toda a gente sabe, mesmo que não o diga em voz alta, que esse tal de Deus só nos dá aquilo que já temos. Nunca lhe encontrei utilidade. Talvez apenas uma vez, em Samarcanda, quando um velho muito, muito velho, fez o gesto elegante de me abrir a porta e insistiu que passasse à frente dele, e eu incomodado com a amabilidade, sem saber o que lhe dizer sem ser um simples obrigado. Aí acreditei na velha frase que diz que Deus se faz notar pelos pormenores, mas foi por pouco tempo.

Não é fácil fazer jornais num país onde deixou de acontecer tudo menos uma maldita gripe para a qual ninguém descobre a cura.

