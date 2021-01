Faltam quatro dias para as eleições presidenciais e já se antevê uma grande abstenção. Os candidatos presidenciais têm adaptado as suas campanhas, há quem até esteja disponível para suspender a campanha, se for caso disso, mas, por agora, a democracia não está suspensa. E esta foi a mensagem dada pelo Presidente em funções, Marcelo Rebelo de Sousa. Porém, a história recente em eleições presidenciais (em que o inquilino em Belém é recandidato) diz-nos que a abstenção bate recordes na reeleição. Mais, os números críticos da pandemia de covid-19 introduzem (ainda) mais incerteza.

Para o politólogo e professor universitário da Universidade de Aveiro Carlos Jalali, “a abstenção oficial pode bem exceder os 60%”. Em declarações ao i, o especialista aponta três motivos: o recenseamento automático dos emigrantes, com tradição de alta taxa de abstenção, o facto de estas eleições poderem não ser muito competitivas, por se tratar de uma possível reeleição e, por fim, a incerteza que a pandemia pode introduzir nos eleitores, com receio de irem às urnas. Mas já lá vamos.