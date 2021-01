Cornellà de Llobregat é um dos arrabaldes de Barcelona e tem um clube chamado Unió Esportiva Cornellà que, no passado dia 6 de Janeiro, cometeu a proeza de eliminar o Atlético de Madrid da Copa do Rei. Como prémio, mandou o sorteio que receba hoje à noite, pelas 20h00, o vizinho rico, o Barcelona, gente fidalga e bem posta na vida que, ainda assim, esta época vem tremendo mais do que uma vítima da doença de São Vito.

A Unió nasceu de uma fusão: em 1951, o Club Futbol Conellà, o Acadèmia Junyent, e o Atlético Padró juntaram-se num só. Posteriormente, a Escuela Sant Miquel aderiu à nova organização e, aí sim, tudo ficou devidamente legalizado. Mas as raízes são bem mais antigas. Têm a sua força num clube formado por trabalhadores da instalação elétrica na região, em 1923, e por isso apelidado FC Cables Eléctricos que pertencia à empresa com o mesmo nome.

Não é de espantar que, após a proeza de despacharem os colchoneros, os adeptos do Cornellà sonhem com uma hora e meia de areia enfiada na maquinaria do Barça, por muito pouco oleada que ela tenha estado, tal como se viu na recente derrota na fase final da Supertaça. O campo, Nou Estadi Municipal de Cornellà, à beira do rio Llobregat, só suporta 1500 espectadores, razão pela qual muitos, se calhar, irão tirar proveito dos postes de eletricidade colocados nas vizinhanças pelos seus avós para treparem por eles acima e espreitarem nem que seja uma frinchinha de um encontro histórico. Tão histórico que é o primeiro de sempre entre as duas equipas. Só por isso haverá por aí muita gente a sonhar com um bilhete.

