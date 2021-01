Não foi o primeiro, mas não andou longe disso. Num tempo em que centro comercial não era ainda expressão que se utilizasse – drugstore era a designação corrente –, o 48 da Avenida de Roma, em Lisboa, passou a contar com um novo reclame luminoso: Tutti Mundi – Drugstore. Inaugurado a 19 de dezembro de 1968, era o terceiro centro comercial a abrir em todo o país, depois do Cruzeiro, no Monte Estoril (1951), e do Sol a Sol, na Avenida da Liberdade (1967) – e o segundo em Lisboa.

Passavam-se já dez anos das eleições às quais havia concorrido Humberto Delgado, Marcello Caetano substituíra há poucos meses Salazar no poder, a democracia demoraria ainda a chegar. Mas Lisboa começava, aos poucos, a mudar. Nem três anos depois abriria, na Avenida Júlio Dinis e projetado por Augusto Silva, o emblemático Apolo 70. Ao Porto, a moda chegaria já só depois da revolução, com o Brasília, em 1976. Em Lisboa, só na década de 1980 a revolução no consumo daria o passo seguinte, com aquele que ficou conhecido como o primeiro centro comercial moderno: o Amoreiras.

De volta à Avenida de Roma e dando um salto no tempo para janeiro de 2021: da principal entrada do Centro Comercial Roma (com entrada também pela Rua Conde de Sabugosa), designação atual daquele primeiro drugstore que pretendia aglomerar num só espaço todos os mundos, o cenário que se avistava nos últimos dias de funcionamento antes de ter sido decretado pelo Governo mais um confinamento obrigatório era desolador, com vários dos lojistas a esvaziarem os seus espaços. A todos eles sem exceção havia sido endereçada uma carta semelhante por parte da Veifer, sociedade imobiliária com a qual foram celebrados os contratos de arrendamento, com um aviso de término de contrato a 31 de março.

