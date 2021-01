Se antes a comunidade científica pensava que os efeitos eram passageiros, atualmente admite que podem prolongar-se por variados meses. Covid-19 de longo prazo é o nome do fenómeno que afeta cada vez mais pessoas que estiveram infetadas com o novo coronavírus.

“Se formos ao site da Organização Mundial da Saúde e pesquisarmos pelos sintomas da covid-19, eu tive ou tenho todos”, começa por explicar João (nome fictício), de 39 anos, que trabalha no setor da restauração. Prefere não revelar a identidade verdadeira por entender que “este vírus é encarado como a nova Peste Negra”. Por ser diabético desde criança, a febre, a tosse seca e o cansaço aliaram-se às dificuldades respiratórias e à pressão no peito, tendo sido internado num Hospital da Grande Lisboa durante duas semanas.

“Estive na enfermaria, felizmente não precisei de ir para os cuidados intensivos”, relata. “Tenho de ser sincero, o pior já passou, mas a verdade é que, estando longe do hospital desde o fim de outubro, continuo a sentir falta de ar, acima de tudo, quando faço tarefas que antes eram executadas sem grande esforço, como subir as escadas do meu prédio com sacos de compras”, refere.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.