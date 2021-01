Os relatos começaram por chegar de funerárias, com contactos sem precedentes e cremações atrasadas, e também de hospitais, como o de Viseu, houve notícia de morgues sem espaço. “O último doente que me morreu ficou à espera no corredor da morgue, nem foi na morgue”, lamentou esta quarta-feira, ao i, um enfermeiro de um hospital da Grande Lisboa, pedindo anonimato perante a “polarização de opiniões” em torno da situação atual e um cansaço que pesa. “Este mês vou ter duas folgas. Metade da equipa está em casa. As pessoas só percebem quando dizemos que estão positivas. Aconteceu-me há bocado, um homenzarrão que desatou num pranto”.

Há vários dias que a pandemia avança, com milhares de inquéritos epidemiológicos por fazer e a perceção de que os casos detetados têm estado mais desfasados da realidade, mesmo com o recorde de 14 mil diagnósticos conhecido ontem. A mortalidade global no país está muito acima do que é normal, e os dados disponíveis na plataforma nacional de vigilância de mortalidade, o site eVM do Ministério da Saúde, permitem traçar o cenário mais global. Só até esta terça-feira já houve mais de 4 mil mortes este mês do que seria expectável nesta altura do ano, face ao que foi o histórico dos últimos cinco anos, um excesso de mortalidade que não se verificou em nenhum momento de 2020 nem nos anos anteriores. Numa semana de janeiro podem morrer 4 mil pessoas, mas geralmente não se atingem esses valores. É como se o mês já tivesse tido mais uma semana. O número de mortes já estava “muito acima do esperado” – a inscrição que aparece no site eVM há duas semanas – antes de o número de mortes oficialmente atribuídas à covid-19 superar as duas centenas, como aconteceu nos últimos dois dias. Os dados disponíveis mostram que são agora 11 dias consecutivos com mais de 600 mortes no país. Registos históricos disponibilizados ao i pelo INE revelam que nos últimos 40 anos só tinha havido dois dias com mais de 600 óbitos, em junho de 1981.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.