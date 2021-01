Os chefes de Estado francês, peruano e salvadorenho saudaram hoje o novo Presidente norte-americano, com Emmanuel Macron a desejar as "boas-vindas" dos Estados Unidos ao Acordo de Paris sobre o Clima.

Em Paris, na rede social Twitter, Macron desejou os "melhores votos" a Joe Biden e saudou a decisão de fazer regressar os Estados Unidos ao Acordo de Paris sobre o Clima, que o agora ex-Presidente norte-americano Donald Trump tinha abandonado.

"'Welcome back' [Bem-vindo] ao Acordo de Paris. É em conjunto que todos nós poderemos combater os desafios do nosso tempo. É em conjunto que poderemos fazer face às alterações climáticas, pois trata-se do nosso planeta", escreveu Macron na mensagem de felicitações, que estendeu também à vice-Presidente, Kamala Harris.

"Para Joe Biden e Kamala Harris os meus melhores votos neste dia histórico para o povo norte-americano", acrescentou.

Após a cerimónia de tomada de posse em Washington, Bidentem previsto assinar 17 decretos presidenciais para rever ou reverter algumas medidas tomadas nos últimos quatro anos pelo agora ex-Presidentenorte-americano DonaldTrump, figurando entre eles o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris sobre o Clima e à Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em Lima, o Presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, felicitou Biden e Harris por terem assumido hoje os respetivos cargos e manifestou o "interesse em trabalhar" em conjunto pela democracia com os Estados Unidos.

"Renovamos, em nome do Peru e do seu povo, o interesse em trabalhar conjuntamente para o fortalecimento da democracia e na luta contra a covid-19 na região", afirmou Sagasti, também no Twitter.

Em El Salvador, num comunicado divulgado nas redes sociais, o Governo salvadorenho, liderado por Nayib Bukele, felicitou o novo Presidente e a vice-Presidente dos Estados Unidos, manifestando a vontade de continuar a colaborar em áreas de "interesse comum" e para "fortalecer as históricas relações de amizade".