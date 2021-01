A RTP anunciou esta quarta-feira os 20 intérpretes que irão subir ao palco da 55.ª edição do Festival da Canção. A competição irá ter duas semifinais e uma final – à semelhança dos anos anteriores – a realizar nos dias 20 e 27 de fevereiro e 6 de março. Nadine, Fábia Maia, Sara Afonso, Valéria, IAN, Irma, Karetus & Romeu Bairos, Miguel Marôco, Mesma e The Black Mamba são os artistas que irão competir na primeira semifinal.

Uma semana depois, será a vez de Carolina Deslandes, Da Chick, Joana Alegre, Graciela, NEEV, Eu.Clides, Pedro Gonçalves, Tainá, Ariana e Ana Tereza tentarem ganhar o “bilhete dourado” até ao Festival Eurovisão da Canção. “Todas as canções estão, a partir de hoje [quarta-feira], disponíveis em lyric vídeos para ver e escutar no sítio e no Youtube do Festival da Canção”, revelou a RTP.

Os compositores dos temas a concurso foram anunciados em dezembro e há 11 artistas que optaram por cantar o tema que escreveram: Fábia Maia, IAN, Irma, Karetus, Miguel Marôco, Carolina Deslandes, Da Chick, Joana Alegre, NEEV, Pedro Gonçalves e Tainá. “O Festival da Canção de 2021 contará com 20 canções a concurso. Dessas, 18 resultam de convites diretos da RTP, uma vez mais tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais e artistas com obra pública. A novidade está nas restantes entradas, com a seleção de dois autores através da livre submissão de canções.

A RTP registou, este ano, a maior participação de sempre neste formato de submissão, com 693 contribuições de maquetes via email”, refere a RTP. A edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção foi cancelada devido ao novo coronavírus. Em setembro, a União Europeia de Radiodifusão (EBU) – responsável pelo evento – disse estar a “estudar quatro cenários possíveis para assegurar a realização da competição”. "Quando, há quase um ano, Elisa e a compositora da canção, Marta Carvalho, se juntaram no palco do Coliseu Comendador Roldão Almeida (em Elvas) para cantar uma vez mais 'Medo de Sentir', que tinha acabado de vencer o Festival da Canção 2020, nenhum de nós imaginava o que o futuro nos guardava.

O cancelamento, inédito, da edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção, obrigou a EBU a repensar regras que, agora, permitam encarar com outra confiança a realização do concurso em 2021. Há vários cenários em função das medidas que a saúde pública possa levantar. E com essa certeza em mãos, a RTP avança para a realização do Festival da Canção 2021, cujo vencedor representará Portugal em maio em Roterdão", recorda a RTP.