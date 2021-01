O Reino Unido voltou a registar esta quarta-feira o número mais alto de mortes provocadas pelo novo coronavírus: foram 1.820, mais 210 do que o recorde do dia anterior (1.610). Foram ainda registados 38.905 casos, mais 5.550, de acordo com dados do Departamento de Saúde e de Assistência Social do país.

Durante a última semana, deram entrada nos hospitais britânicos 28.543 infetados, 3.887 dos quais nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia no Reino Unido – o país da Europa mais afetado pela nova variante do vírus SARS-CoV-2 –, as autoridades já deram conta de 3.505.754 infeções e 93.290 pessoas morreram num período de 28 dias após terem contraído a doença.

