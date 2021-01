Face à disseminação das novas variantes da covid-19, com origem em Inglaterra, Brasil ou África do Sul, o Alto Conselho de Saúde Pública da França (HCSP) recomendou apenas o uso de máscaras de melhor qualidade para evitar a propagação do vírus.

"A grande maioria das máscaras industriais de tecido" são adequadas, ao contrário das máscaras artesanais, que não filtram o ar suficientemente", disse o ministro da Saúde francês, Oliver Véran.

“Estas máscaras só filtram 70%, enquanto as máscaras cirúrgicas podem filtrar até 95% das partículas do vírus quando usadas corretamente. Como a variante se transmite mais facilmente, é lógico utilizar máscaras com o maior poder de filtragem”, disse um membro do HCSP, Daniel Camus, à France Info.