Após a saída do Vasco da Gama, Sá Pinto assinou oficialmente pelo Gaziantep nesta quarta-feira. O técnico português deverá ficar no clube, pelo menos, uma época e meia.

Sá Pinto recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem e oficializar a sua chegada à Turquia. "É oficial! Sou o novo treinador do Gaziantep. Estou muito feliz e orgulhoso por liderar a equipa do Gaziantep. Vamo-nos esforçar por continuar com o crescimento e sucesso do clube, com um espírito ambicioso. Sempre pronto para lutar e ganhar", pode-se ler.

O técnico saiu do Vasco da Gama em dezembro de 2020, e já passou por clubes como Braga, Legia Varsóvia, Standard Liège, Atromitos, Al Fateh, Belenenses, OFI, Estrela Vermelha e Sporting.