No fim da meia-final da Taça da Liga, que viu o Sporting vencer o FC Porto por duas bolas a uma bola, Frederico Varandas, presidente do Sporting, revelou "indignação" com as indicações da DGS, que impediram Nuno Mendes e Sporar de jogar na partida.

Em comunicado, a autoridade da Saúde respondeu que "concretamente no que respeita aos dois jogadores do Sporting que terão tido um resultado positivo, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, a quem cabe determinar as medidas, solicitou por escrito ao diretor médico da Unilabs-Portugal informação sobre se os resultados analíticos dos dois jogadores que estavam a ser avaliados constituíam falsos positivos, não tendo obtido resposta em tempo útil".

Para a final da Taça da Liga, no sábado, os dois jogadores ficam em dúvida, já que é o último dia do isolamento profilático, pelo que novamente será necessário ter autorização para poder incluir Nuno Mendes e Sporar nos convocados.

Leia aqui o comunicado da DGS na íntegra:

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que, à data, a investigação epidemiológica de COVID-19, incluindo os inquéritos epidemiológicos e a avaliação de risco no que respeita a clubes de futebol, é da responsabilidade da Autoridade de Saúde territorialmente competente, tal como previsto na Norma 015/2020, na Orientação 036/2020, e demais enquadramento técnico-normativo da DGS.

Concretamente no que respeita aos dois jogadores do Sporting que terão tido um resultado positivo, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, a quem cabe determinar as medidas, solicitou por escrito ao diretor médico da Unilabs-Portugal informação sobre se os resultados analíticos dos dois jogadores que estavam a ser avaliados constituíam falsos positivos, não tendo obtido resposta em tempo útil."