ANDRÉ VENTURA, O DEPUTADO DO CHEGA, que vem inflamando o espaço mediático com declarações racistas e xenófobas, resolveu meter-se com Cabo Verde e o seu Governo.

Num exercício tosco, sustentado na pirraça e na mistificação, Ventura e a direção do seu partido, segundo a imprensa portuguesa, apelaram ao Governo de Cabo Verde para não se “imiscuir na vida política portuguesa ou fazer considerações ou catalogações sobre o Chega e o seu papel na democracia portuguesa e no quadro europeu”. Recorrendo ao nacionalismo radical que o caracteriza, argumentam que “em Portugal são os portugueses que decidem o seu futuro”.

Mais adiante alegam ainda que “o Governo de Cabo Verde deveria sobretudo preocupar-se com a razão pela qual tantos jovens cabo-verdianos são obrigados a emigrar para Portugal e outros países da União Europeia, muitas vezes sem quaisquer condições ou perspetivas, porque no seu país não encontraram um Governo capaz de dar soluções”.

Estranhas afirmações para quem, socorrendo-se da mentira, escrevia no seu mural do Facebook (em 16 de março de 2020) que, não fora a emergência da pandemia de covid-19, deslocar-se-ia a Cabo Verde, onde teria encontros com o Presidente da República e o vice-primeiro-ministro, entre outros – o que de todo nunca esteve agendado.

Isto é, num espaço curto de tempo, André Ventura vangloria-se de uma suposta viagem a Cabo Verde e encontros com as autoridades do país para, logo a seguir, tentar apoucar o país e o Governo.

Os cabo-verdianos não têm vergonha de Cabo Verde ser um país com escassos recursos naturais nem nos refugiamos na pesada carga deixada pelo colonialismo (e que não é de todo irrelevante). Apraz-nos constatar que, com a independência nacional, Cabo Verde conseguiu eliminar a fome nas ilhas e as mortes a ela associadas, sem nunca confundir os horrores do período colonial com o povo irmão de Portugal que, como é sabido, sempre foi um aliado do sonho de liberdade dos cabo-verdianos.

Pelo contrário, contrariando as dificuldades, temos vindo a construir um caminho fundado em fortes e inclusivas instituições, nos princípios da democracia e do Estado de direito, e onde valores como a inclusão, a dignidade e a tolerância sejam imagem de marca desta sociedade. Tivemos (e temos dito) a capacidade de transformar a condição de “país inviável” num aclamado país de desenvolvimento médio, que surge no topo dos rankings africanos em termos de indicadores sociais, de educação e de saúde, bem como em termos de mobilidade social. Nisso tudo, temos o orgulho de ter na nossa diáspora (com quem Ventura convive muito mal) uma âncora central para o desenvolvimento e o prestígio destas ilhas no plano internacional.

André Ventura e o Chega estão nos antípodas dos valores e princípios que regem Cabo Verde, o seu atual Governo e a democracia cabo-verdiana!

Deputado nacional do Movimento para a Democracia