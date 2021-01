Costa acha que Marcelo está fora da lei

António Costa consegue, neste momento, o que quase nenhum outro político ousa alcançar: ter a maioria da população do seu lado, apesar da condução que o Executivo faz da pandemia. Indiferente a todos os avisos dos especialistas, o primeiro-ministro decide a cada momento as restrições que entende, apesar de poucos dias depois ser obrigado a revê-las.

Os números assustadores não convencem AntónioCosta a fechar imediatamente um dos principais focos de propagação da covid: as escolas do secundário. Dizer aos jovens para manterem a distância entre si e usarem máscara nos tempos livres é o mesmo que dizer a um alcoólico para não beber quando a garrafa da bebida está à sua frente. Com a quase unanimidade dos especialistas que é entre os jovens que a covid está a cavalgar e que estes contaminam quem está em casa, Costa espera por mais informação. Pode ser que daqui a uns dias, quando as imagens dos mortos se amontoarem, o primeiro-ministro seja obrigado a seguir os conselhos de quem está no terreno.

Na sua comunicação ao país, Costa não deixou de lançar umas farpas ao Presidente em exercício. Questionado sobre a violação da circulação entre concelhos no próximo domingo, o primeiro-ministro foi claro: “Há, naturalmente, uma exceção na proibição de circulação entre concelhos para as pessoas, que devem ser poucas, que estão recenseadas fora do seu local de residência, visto que a lei obriga a que cada um esteja recenseado eleitoralmente no seu local de residência. Devem ser muito raras as exceções das pessoas que estão, violando a lei, recenseadas fora do seu local de residência. Mas admito que haja pessoas que tenham mudado de casa recentemente e que, portanto, ainda não estejam devidamente atualizadas”. O recado é óbvio e tem um destinatário, Marcelo Rebelo de Sousa, que, apesar de viver em Cascais, também tem residência em Celorico de Basto e que, por isso, deverá votar na terra onde foi autarca. A troca de mimos está a aquecer.