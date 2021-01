Thomas Heurtel, o basquetebolista que o Barcelona deixou para trás na visita a Istambul, como castigo após a descoberta das negociações secretas com o Real Madrid, deixou oficialmente de ser um atleta dos blaugrana.

As duas partes chegaram a acordo para rescisão de contrato, com uma cláusula, no mínimo, caricata. Heurtel não poderá juntar-se ao Real Madrid, pelo menos até ao final desta época. A cláusula, na realidade, atinge todas as equipas da primeira divisão do basquetebol espanhol, mas a principal visada é a equipa da capital.

Na calha está, no entanto, um pré-acordo com o Real Madrid, segundo defende a imprensa espanhola, para onde Herutel deverá ir no início da próxima temporada.