O comité de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol anunciou, esta terça-feira, a suspensão de Messi por dois jogos, devido à expulsão do argentino no encontro com o Athletic Bilbao, na final da Supertaça.

É a primeira vez na carreira que o jogador foi expulso com a camisola do Barcelona, depois de 753 jogos.

Ainda foi divulgada a possibilidade do jogador do Barcelona ficar de castigo entre quatro a 13 jogos, porém o presidente do Comité e juíza única do processo, Carmen Pérez, decidiu aplicar apenas duas partidas de suspensão a Leonel Messi.

O que levou Carmen Pérez a tomar esta decisão foi o facto de não considerar que Messi tivesse agredido Asier Villalibre, mas sim atingido de uma forma violenta o adversário na tensão do jogo, de modo que a suspensão não precisa de ser tão dura.

Assim sendo, Messi vai falhar os jogos diante do Cornellá (a contar para a Taça do Rei) e Elche (da 20º jornada da La Liga). O jogador vai voltar aos relvados, curiosamente, na partida frente ao Athletic de Bilbao.