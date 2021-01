A TAP vai operar entre 19% e 28% nos meses de fevereiro e março devido à pandemia, em comparação com o plano de voos realizado no mesmo período do ano passado, anunciou Ramiro Sequeira, presidente da comissão executiva, numa nota interna enviada aos trabalhadores da companhia.

“Face às recentes evoluções, prevemos voar em fevereiro entre 19% e 22% dos níveis voados em fevereiro de 2020, pré-pandemia. Em março estimamos, agora, uma oferta de voos entre os 25% e os 28% face a março de 2020, primeiro mês em que sentimos o impacto da pandemia, durante o qual cortamos a nossa capacidade em 34%”, refere Ramiro Sequeira.

Entretanto, a TAP admite o balanço ainda mais negativo do que o esperado nas épocas festivas do Natal e Ano Novo. “No mês de dezembro não se verificou o esperado aumento de procura do período das festas, em virtude do agravamento, que persistiu, das medidas restritivas por toda a Europa”, O da companhia. Em dezembro, a TAP reduziu em 67% a capacidade face a dezembro de 2019 e em 70% o número de voos no período de análise.