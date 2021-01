A Altice Portugal e as associações sindicais assinaram a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

A dona da Meo destaca as melhorias nas condições salariais dos trabalhadores com remunerações mais reduzidas, o reforço dos compromissos com a parentalidade e apoio à família, melhorias financeiras em alguns regimes de trabalho mais penoso e a premiação da antiguidade com dispensa ao trabalho.

O aumento do subsídio de refeição e o reforço de pontes de diálogo com as Associações Sindicais respeitantes a matérias específicas são também destacadas pela Altice.

"O diálogo social faz parte dos pilares chave da estratégia da Altice Portugal, sendo clara e inequívoca a aposta da empresa nos trabalhadores, a gestão responsável de recursos humanos e a visão estratégica para o negócio em que opera", refere a empresa.

De acordo com a operadora, este entendimento "reflete o esforço conjunto na melhoria das condições e regimes de trabalho, bem como a prossecução de princípios e valores no domínio da estabilidade e motivação laboral".

No início do mês, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTAV) reconheceu melhorias com a revisão do ACT da Altice Portugal, mas sublinhou que o resultado final fica aquém dos objetivos, pelo que quer avanços em 2021.